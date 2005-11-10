Milan, Pavlovic non convocato con il Ferencvaros: Amorim lo preserva per il Genoa

Un turno di riposo per Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo del Milan non sarà convocato per la partita di domani con il Ferencvaros, valida per la quarta giornata di Europa League. Il centrale rossonero, secondo quanto raccolto, non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a Milanello, ma la sua assenza non è legata ad alcun problema fisico: si tratta di una scelta concordata per gestire i carichi di lavoro.

Pavlovic riposa, obiettivo Genoa

Finora Pavlovic ha sempre giocato dal primo minuto, diventando uno dei punti fermi della formazione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha deciso di concedergli qualche giorno di riposo, anche considerando gli impegni ravvicinati e la necessità di preservare un calciatore impiegato con grande continuità in questa prima parte di stagione.

Nessun allarme, dunque, per il Milan, che conta di ritrovare il difensore regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica contro il Genoa, ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali. Al posto di Pavlovic dovrebbe giocare da titolare il giovane Sankhoun Diawara, schierato centrale al fianco di Koni De Winter, in un reparto già alle prese con le assenze di Gabbia e Tomori.