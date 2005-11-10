Inter, presto il rinnovo di Carlos Augusto: cosa manca alla firma fino al 2031 del difensore

L’Inter pronta a blindare Carlos Augusto. Da una parte la squadra di Cristian Chivu che vuole conquistare nuovamente il primato in classifica prima della pausa per le Nazionali. Dall’altra la società che vuole puntellare i suoi giocatori più rappresentativi. E il difensore brasiliano è certamente uno di questi. Giocatore sicuramente duttile può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Da quello di braccetto nella retroguardia a tre a quello di esterno a tutta fascia. Garanzia in difesa, lascia il segno anche questo si sgancia in area di rigore avversaria con gol che sono risultati pesanti.

Presto il rinnovo del difensore

Prestazioni e gol che hanno portato punti pesanti in campionato e in Champions League con Marotta e Baccin al lavoro per prolungare l’esperienza dell’ex Monza in nerazzurro. Un rinnovo di contratto che sarà fino al 2031 con la dirigenza che è al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa infatti è in fase conclusiva, manca di fatto l’ultimo miglio per la fumata bianca.

Cosa manca

I dialoghi riguardano infatti la suddivisione fra parte fissa e bonus del nuovo ingaggio che dovrebbe essere oltre i 4 milioni di euro, approfittando anche dei benefici del decreto crescita dal 2029.