Serie B, Padova-Empoli: punti pesanti in gioco all’Euganeo
Andrea Piras
Sfida dall’alto tasso di spettacolarità, quella tra Padova ed Empoli che si terrà tra qualche ora all’Euganeo. Contesa che metterà in palio punti fondamentali per i biancoscudati in ottica playoff, ma ancor più rilevanti per i toscani che in questo momento sarebbero retrocessi direttamente senza playout dato il pessimo inizio di stagione.
COME ARRIVA IL PADOVA - Classica impostazione per i veneti, che confermeranno il 3-5-2 di ordinanza con Zuelli in cabina di regia, Artistico in avanti che realisticamente sarà assistito da uno tra Bortolussi e Lasagna. Lovato a guidare la difesa, chance per Cocchi dal primo dopo la panchina iniziale a Catanzaro.
COME ARRIVA L’EMPOLI - Out Belardinelli, Monaco e Romagnoli per gli azzurri, in difesa ci sarà Curto a guidare il tris di centrali. Cerniera di centrocampo con Yepes faro della mediana, con Ceesay e Popov in avanti e Zedadka esterno destro del 3-5-2.