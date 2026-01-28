Vanoli: "Fagioli difenda senza botte, sennò Pirlo non avrebbe giocato... Piccoli? Incrocio le dita"

La Fiorentina è stata eliminata dalla Coppa Italia dal Como, che si è imposto 3-1 al Franchi. Paolo Vanoli, tecnico del club gigliato, ha parlato così in conferenza stampa dopo la gara: "Sono arrabbiato che non riusciamo a stare nella sofferenza. Ci deve sempre attenzione e questo è un passaggio che ci condanna. Non puoi lottare per la salvezza e pensare di non soffrire. Chi entra deve dare di più. Oggi abbiamo interpretato benissimo, ma dopo il vantaggio ancora un gol su palla in attiva. Ci manca attenzione ai dettagli e non abbiamo quel pizzico di stare nella fatica. Il primo tempo però mi è piaciuto: sono contento per Fazzini, Balbo, Fortini che può migliorare ma può fare quel ruolo".

Come sta Piccoli?

"Incrociamo le dita, spero che Roberto non si sia fatto niente. Non è che voglio giocare col finto nove, però…".

Manca quantità e interdizione a centrocampo?

"I nostri centrocampisti hanno anche questa qualità. Io non penso che domenica sul secondo gol ci siano mancate certe caratteristiche. Fagioli deve saper difendere, non facendo le botte. Altrimenti Pirlo, Modric, Pjanic non avrebbero giocato. Faccio il suo esempio ma lui con me è cresciuto anche se come detto deve migliorare nel posizionamento".

