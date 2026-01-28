Ndour e i problemi della Fiorentina: "Una questione di testa, ma dagli errori si impara"

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per analizzare il ko per 3-1 contro il Como in Coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto il primo tempo, iniziando molto bene e tenendo bene il campo. Non riusciamo a minimizzare gli errori, lo facciamo a partite alterne… Per la posizione di classifica in cui siamo potevamo andare avanti in Coppa Italia, ma dobbiamo risolvere questo problema e lo si fa allenandosi. Il bello del calcio è che si ha sempre subito un'altra occasione".

È un fattore mentale o atletico?

"Credo sia più una questione di testa. Il primo tempo facevamo pressing alto, non abbiamo concesso niente tranne il gol, mentre il secondo siamo entrati un po' molli, abbiamo un po' staccato la spina e loro hanno trovato il gol del 2-1 che ci ha tagliato le gambe. Hanno qualità. A livello fisico stiamo bene, ma giocando ogni 3 giorni non è facile. I nuovi hanno rafforzato la squadra, serve solo lavorare".

Adesso ci sarà il Napoli.

"Dagli errori si impara sempre, il calcio dà l'occasione di dimostrare che impari. Dobbiamo continuare così in allenamento".