Torna in campo la Serie C. Oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia: il programma

Smaltite le fatiche del lungo weekend, con la serata di lunedì 26 gennaio che ha mandato in archivio la 23ª giornata del campionato, torna quest'oggi in campo la Serie C, e lo fa con la Coppa Italia, giunta adesso alle semifinali di ritorno: uno snodo cruciale, considerando che si conosceranno le due finaliste che si affronteranno nel doppio confronto del 18 marzo e del 1° aprile. A darsi battaglia, da un lato, Latina e Renate, che partono dall'1-1 dell'andata, dall'altro Potenza e Ternana, gara che vede la formazione lucana forte del successo dell'andata per 1-0.

Come da regolamento, "al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Intanto, ecco il programma del turno::

COPPA ITALIA SERIE C, SEMIFINALI - GARE DI RITORNO

Mercoledì 28 gennaio 2026

SEMIFINALE B

Ore 14:30 - Latina - Renate

SEMIFINALE A

Ore 18:00 - Potenza - Ternana (diretta Rai Play)

Ricordiamo infine che la prima citata doppia finale, come è stato determinato dal sorteggio, vedrà giocarsi la sfida di ritorno in casa della vincente del confronto tra Latina e Renate.