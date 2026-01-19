TMW
Milan, esami per Saelemaekers: risentimento all'adduttore, sarà rivalutato in settimana
Mattinata di esami strumentali per Alexis Saelemaekers, esterno del Milan infortunatosi ieri durante uno scontro di gioco nella sfida vinta contro il Lecce a San Siro.
Il belga, dalle ultime raccolte dalla nostra redazione, ha riportato un risentimento all'adduttore della gamba sinistra. Incerti i tempi di recupero, con la sua situazione che sarà monitorata nel corso della settimana dallo staff sanitario rossonero per capire quando potrà rientrare in gruppo. In attesa di capire come reagirà il muscolo ai trattamenti, il belga è da considerarsi in dubbio per la prossima importantissima sfida di campionato contro la Roma.
