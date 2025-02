Milan, fatta per i rinnovi di Maignan e Reijnders. Il prossimo accordo sarà con Pulisic

Il momento è delicato e non si sa come finirà questa stagione. Il Milan, dopo la clamorosa eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, fa fatica anche in campionato e la partita con il Bologna di domani diventa decisiva per le residue speranze di conquistare quel quarto posto che significherebbe tanto in chiave futura. Tra domani e e domenica sera (a San Siro arriverà la Lazio), la squadra di Sergio Conceiçao capirà effettivamente a cosa può ambire.

Nel frattempo, dalle parti di via Aldo Rossi si cerca di gestire un ambiente piuttosto scontento e di tenere aperti i contatti con gli agenti per i rinnovi dei contratti dei giocatori più importanti. Le "scadenze pericolose", come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono quelle di Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Theo Hernandez: con il portiere francese e il centrocampista olandese gli accordi sarebbero stati raggiunti (uno firmerà fino al 2028 con opzione per l 2029, l'altro fino al 2029 con opzione per il 2030), mentre resta più complicata la situazione del terzino anche a causa di un rendimento che sta diventando davvero deludente.

Ma non è finita qui: i rossoneri vogliono blindare anche Christian Pulisic, che è entrato nel cuore di tutti grazie alle sue prestazioni quasi sempre convincenti. I dialoghi sono iniziati negli scorsi mesi e il prolungamento fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno sembra essere molto vicino. A convincere l'americano anche l'aumento di stipendio dai 4 attuali ai 5 milioni di bonus.