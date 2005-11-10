Milan-Ferencvaros, Ceferin presente alla sfida di San Siro
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:56Serie A
autore Gaetano Mocciaro
05.11.2026 18:56Serie A
Il presidente UEFA presenza d'eccezione per l'incontro d'Europa League, assieme al consulente ufficiale Luis Figo
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Presenza d'eccezione a San Siro per Milan-Ferencvaros. In trubuna ad assistere alla partita c'è il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. Con lui anche Luis Figo, che lavora a stretto contatto con la presidenza ricoprendo il ruolo di consulente ufficiale.
Buona risposta di pubblico, nonostante l'orario, il giorno infrasettimanale e l'avversario del Milan.
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