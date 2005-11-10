Mantova-Hellas Verona, la Curva Te annuncia lo sciopero di 15' nel primo tempo

Gli ultras del Mantova hanno deciso di solidarizzare con i rivali dell'Hellas Verona dopo che a quest'ultimi è stata vietata la trasferta per la sfida in programma sabato pomeriggio. La sfida fra le due squadre è fra le più sentite in casa virgiliana e proprio per questo i tifosi della Curva Te hanno deciso di scioperare per i primi 15 minuti della partita per rimarcare come l'assenza di tifosi ospiti tolga calore e colore alla gara.

Il comunicato degli Ultras Mantova

In occasione di una delle partite più sentite dall'intera provincia, attesa da quasi vent'anni, riteniamo inaccettabile dover a vivere senza la presenza della tifoseria ospite. Una decisione, ancora una volta, immotivata e senza logica, che priva questa sfida di una parte fondamentale della sua identità. Una partita come questa non può prescindere dalla presenza di entrambe le tifoserie sugli spalti.

Contro questa decisione, il gruppo Ultras Mantova 1975 effettuerà uno sciopero del tifo per i primi 15 minuti del primo tempo: non verranno intonati cori né esposti striscioni, bandiere o stendardi.

Chiediamo a tutti di rispettare questa decisione e di attenersi alle indicazioni del gruppo.