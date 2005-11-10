Fiorentina e Juve hanno nel mirino un centrocampista che gioca in Francia

Domenica saranno rivali al Franchi.

Fiorentina-Juve

non è e non sarà mai una sfida banale. Stavolta avrà un valore ulteriore visto il momento complicato che stanno attraversando le squadre di Vanoli e di Spalletti. I due club rischiano di incrociarsi anche su un obiettivo comune nel prossimo mercato invernale. E anche su questo fronte non sarà una sfida banale.

NEL MIRINO HAJBJERG

Fiorentina e Juve hanno un problema in comune, hanno bisogno di un leader da mettere in mezzo al campo. Un nome che i due club stanno monitorando con attenzione è Pierre Emile Hajbjerg. Parliamo del capitano del Marsiglia, di un elemento che unisce grande senso tattico ed esperienza. Certo, non è più giovanissimo visto che ha 31 anni. Ma può garantire ancora due-tre stagioni ad alto livello. Il contratto del norvegese scade nel 2028. Quindi non è un contratto blindato nel tempo.

COSTA QUINDICI MILIONI

Il Marsiglia non ha nessuna intenzione di svendere il suo leader. Quindi per Fiorentina e Juve sarebbe comunque una trattativa complicata. La richiesta del Marsiglia si aggira intorno ai quindici milioni. Non pochi considerando anche l'età. Ma leader di centrocampo ce ne sono pochissimi in giro per l'Europa. Vedremo. Di sicuro i due club italiani hanno assoluto bisogno di dare qualità e personalità ai loro centrocampi