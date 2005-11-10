Baldanzi: "Voglio rimanere al Genoa per un bel po', lo penso dal secondo giorno"

Tommaso Baldanzi, fantasista del Genoa, ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra cui TMW, a margine della presentazione della linea dedicata a 5 maglie storiche del Grifone "È stata una settimana bellissima, soddisfacente al massimo, ci siamo ripresi la felicità che ci mancava. Non è scattato nulla, non è cambiato nulla, abbiamo sempre lavorato forte. Ci sono momenti non facili, siamo felici ora non sia così e speriamo duri il più possibile".

Continuare con De Rossi è stata la scelta giusta?

"Penso di sì. Avevamo un calendario difficile, sicuramente non siamo partiti bene, vedo tante squadre che si sfaldano nelle difficoltà, noi siamo andati forti per invertire il trend. Manca una vita, vogliamo fare bene".

Sfiderete il Milan nel weekend.

"Sono una squadra molto forte, ma lo è anche la Juve, lo sono la Fiorentina, il Venezia e il Lecce. Dipende da come approcciamo le partite, ci teniamo a fare bene".

Adesso si sente meglio?

"Mi sento bene, ma anche prima era così, poi a volte puoi fare meglio e a volte invece fai peggio. Ora è il momento di togliersi sempre più soddisfazioni".

Cosa cambia dalla mezzala al trequartista?

"In realtà mi piacciono entrambi i ruoli, dipende dalla partita. Mi trovo bene".

Messias ha detto che il mister può scegliere chiunque.

"La nostra arrabbiatura è stata positiva, chi gioca cerca di fare il meglio per tirarsi fuori da questa situazione. Non lo siamo ancora".

Siete un'altra squadra.

"Se siamo questi ce la possiamo giocare con chiunque, tutte le gare sono difficili, dobbiamo andare sempre forte, quello fa la differenza".

Che Genoa è nato e che Genoa vede per il futuro?

"Ci vogliamo togliere sempre più soddisfazioni, adesso pensiamo a salvarsi. Dal secondo giorno che sono arrivato qua, ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto: 'Voglio rimanere qua per un bel po' di tempo'. Sono felice di essere rimasto, sono felice che il club mi abbia voluto tenere".

De Rossi è stato decisivo per la sua conferma?

"Sicuramente. Società, De Rossi, il direttore... Ringrazio tutti. Siamo tutti ragazzi speciali e in gamba, nei momenti di difficoltà in tanti parlano male dei compagni, noi no".