Italia U21, Baldini convoca 26 calciatori: prima chiamata per Pessina, Kouadio e Inacio

Silvio Baldini ha deciso di chiamare 26 calciatori per le amichevoli dell'Italia Under 21, che il 13 novembre giocherà contro la Francia a Laval e il 16 dello stesso mese a Livorno contro il Belgio. Prima chiamata per Massimo Pessina, portiere del Bologna, Eddy Kouadio, difensore del Monza, e Samuele Inacio, attaccante del Borussia Dortmund. Tornano Filippo Mane del Borussia Dortmund e Lorenzo Amatucci del Deportivo a Coruna, così come Jeff Ekhator della Juventus, Alessio Cacciamani del Torino e Dominic Vavassori del Palermo.

L'elenco completo

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino)

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina)

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).