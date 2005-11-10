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Milan brutto e svogliato, la partita la fa il Ferencvaros: 0-0 al 45', fortuna che c'è Torriani

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:35Serie A
05.11.2026 19:35Serie A
Fonti preferite
Reti bianche a San Siro nei primi 45'. Rossoneri in campo senza le giuste motivazioni e salvati più volte dal proprio portiere
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non sta dando una bella impressione questo Milan, davanti gli occhi di Aleksander Ceferin. Il presidente UEFA, presente a San Siro per la partita contro il Ferencvaros, sta vedendo i rossoneri svogliati e svuotati dopo il derby.

Milan dormiente

Eppure sono 6 le novità rispetto alla partita contro l'Inter. Un turnover che non sta premiando, con un Milan inoffensivo, dominante solamente in un possesso palla però sterile e che prima del 39' non solo non ha fatto nemmeno un tiro in porta, ma raramente ha superato la metà campo.

Torriani tiene in piedi i rossoneri. Cambi necessari

Giù il cappello per il Ferencvaros, che è arrivato alla Scala del Calcio con ben altre ambizioni. Gli ungheresi sono intraprendenti, sfruttano tutte le defaillances rossonere e vanno vicino al gol in almeno quattro occasioni. In tutte quante Torriani risponde presente con ottimi interventi. Nota di merito per il portiere 21enne, fin qui all'altezza della situazione. Non si può dire lo stesso per buona parte dei compagni di squadra: due palloni sanguinosi persi da Musah e Jashari potevano costare caro mentre in fase d'impostazione non ci sono mai i movimenti giusti per superare le linee di pressing. Amorim con ogni probabilità proporrà a inizio ripresa dei cambi, necessari per svegliare la squadra dal torpore.

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