Da Maldini a Cristante e Inacio: Mancini cambia l'Italia, i 12 esclusi rispetto a settembre

Sono 12 i calciatori che, dopo essere stati protagonisti durante lo scorso ritiro con l'Italia, non vestiranno la maglia della Nazionale durante la prossima sosta. Roberto Mancini ha dovuto rinunciare a molti di loro a causa di infortuni, ma ha anche fatto delle scelte, lasciando a casa chi invece aveva ritenuto meritasse di vestire l'Azzurro poco più di un mese fa.

Gli esclusi di lusso

Ha destato particolare scalpore il fatto che nella lista stilata dal ct non figurassero Bryan Cristante, centrocampista della Roma sostituito da Ricci per un problema fisico lo scorso 20 settembre, il 2008 Samuele Inacio, talento del Borussia Dortmund che molto probabilmente giocherà con Baldini in U21, e Daniel Maldini, autore di 2 gol nelle ultime 5 partite con il Cagliari.

Gli altri

Assenti gli indisponibili Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Matteo Ruggeri dell'Aston Villa, che aveva preso il posto di un acciaccato Dimarco, Rolando Mandragora del Torino, Giacomo Raspadori dell'Atalanta, Moise Kean del Como e Ali Zoma del Norimberga. Niente Italia neanche per Matteo Pessina del Bologna, che è tornato a fare il vice-Skorupski con Palladino, Diego Coppola del Paris FC ed Eddy Kouadio del Monza.