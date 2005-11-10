Genoa-Milan, le probabili formazioni: Moreira e Pulisic alle spalle di Goncalo Ramos

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Milan:

Come arriva il Genoa

Tanta scelta per mister Daniele De Rossi. Il Genoa vuole chiudere al meglio prima della pausa per le Nazionali e contro il Milan il tecnico rossoblù potrà valutare le opzioni a disposizione al meglio. Nessun dubbio in difesa davanti a Bijlow con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il terzetto difensivo. A centrocampo Wiafe e Traoré si giocano una maglia da titolare al fianco di Frendrup con Ehizibue ed Ellertsson sulle corsie laterali. In attacco non si tocca Osmajic mentre sulla trequarti potremmo vedere Baldanzi ed El Shaarawy dal primo minuto ma attenzione al secondo ex di giornata (il primo è il Faraone) Messias e Vitinha, che bene ha fatto contro la Juventus.

Come arriva il Milan

Dopo la figuraccia in Europa League contro il Ferencvaros, il Milan cerca di risistemarsi tornando - con la giusta concentrazione, si augura Amorim - a giocare in campionato. Contro il Genoa, a Marassi, tornano anche i titolarissimi dopo il primo tempo di riposo di giovedì: dentro dal primo minuto Gila e Pavlovic in difesa assieme al confermato De Winter, Modric con Musah e Rabiot a centrocampo, Moreira e Pulisic in attacco alle spalle di Goncalo Ramos, inamovibile davanti. L'unico dubbio è a sinistra, ma, vedendo le prestazioni di Bartesaghi e Estupinan, è possibile una nuova titolarità per Diawara. In porta torna Maignan, con la fascia di capitano al braccio, dopo aver saltato per squalifica la partita contro il Ferencvaros. Assenti Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, P. Terracciano, Tomori e Loftus-Cheek.