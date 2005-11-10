Parma, Lontani e la chiamata di Mancini: "E’ solo un punto di partenza"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 18:08Serie A
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06.11.2026 18:08Serie A
Il giovanissimo centrocampista del Parma commenta via social la prima convocazione con l'Italia di Mancini
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A poche ore dalla diramazione delle convocazioni del commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, in vista delle due sfide di Nations League contro Francia e Belgio, Simone Lontani, centrocampista classe 2008 del Parma, ha voluto commentare tramite i canali social del club emiliano la sua prima chiamata in Nazionale maggiore:
“Ciao a tutti tifosi, sono molto contento e orgoglioso per la prima convocazione in Nazionale maggiore. Ci tenevo a ringraziare la mia famiglia, lo staff, il club in generale e voi tifosi per tutto l’affetto. E’ solo un punto di partenza spero, ma prima ci vediamo domani allo stadio! C’è una partita fondamentale, forza Parma”.
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