Dalla Spagna: offerta dalla Juve, ma Bernardo Silva aspetta il Barcellona. Mendes in pressing

Il lungo e vincente ciclo di Bernardo Silva al Manchester City è ufficialmente giunto ai titoli di coda, aprendo uno dei tormentoni più intricati del mercato estivo. Il suo agente, Jorge Mendes, è al lavoro per sbrogliare una matassa che vede il giocatore portoghese fermamente intenzionato a restare nel calcio d'élite europeo per almeno altre due stagioni. Sebbene le sirene dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti abbiano provato a sedurlo, il 31enne - secondo quanto rivelato da SPORT - avrebbe occhi solo per il Barcellona.

Tuttavia, l'operazione non è priva di ostacoli, poiché il DS Deco deve far quadrare i conti e le esigenze tattiche del nuovo sistema di Hansi Flick. Nonostante la scadenza fissata per fine aprile sia ormai superata, Bernardo Silva ha deciso di pazientare e aspettare il club catalano, mettendo momentaneamente in stand-by le lusinghe provenienti dall'Italia, con la Juventus che resta alla finestra dopo aver presentato un'offerta concreta. Questo rallentamento dei blaugrana dipende dalla situazione intricata in attacco: il rinnovo di Lewandowski, la gestione del prestito di Rashford, le possibili partenze di Ferran Torres o Bardghji. Troppa carne al fuoco.

Ma Jorge Mendes diventa decisivo. L'agente sta esercitando una forte pressione sulla dirigenza guidata dal presidente Laporta, facendo leva sulla sua storica influenza nel club per sbloccare l'arrivo di Bernardo Silva. Il giocatore - secondo il quotidiano catalano - attenderebbe fiducioso. Convinto di poter ancora fare la differenza, anche in una realtà esigente e che mira alla Champions League come il Barcellona.