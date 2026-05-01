Amelia consiglia la Roma: "Svilar non va ceduto. A quel punto meglio far partire Koné"

Marco Amelia ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero dell'addio alla Roma di Claudio Ranieri: "Se sono dispiaciuto? Tantissimo. Nella tifoseria si sono create delle fanoni ma nessuno si deve schierare con nessuno. Ci sono state delle visioni diverse e non c’erano le condizioni per andare avanti insieme. Quando lascia una persona che ha fatto la storia di questa squadra dispiace. Ma la decisione presa è per il bene del club, non penso che Claudio volesse il male della Roma".

Venendo al futuro, un'analisi sul mercato e sulla possibilità che Svilar possa partire: "Mile è il portiere più forte della Serie A e non va ceduto perché è più complicato andare a trovare un altro in quel ruolo. Poi dipende dall’offerta anche perché è l’unico ad avere un valore molto alto. Non credo che altri giocatori possano valere intorno ai 60/70 milioni".

Sul sostituto l'ex estremo difensore campione del mondo nel 2006 suggerisce un portiere di esperienza "magari Alisson nella speranza che voglia tornare ma credo ci sia dietro la Juventus. Anche Meret può essere un’occasioen low cost. Vicario? Incassare 70 milioni per spenderne 40 non mi sembra una grande mosse. A quel punto meglio cedere Koné, giocatori come lui ne trovi".