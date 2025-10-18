Pisa, Gilardino dopo il Verona: "Pressione? Era la prima volta in una partita del genere"

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno ottenuto contro l'Hellas Verona.

Cosa è mancato oggi?

"Sapevamo che insidie aveva la partita, avevamo analizzato il Verona in queste prime gare e sapevamo di affrontare una squadra brava a sfruttare le seconde palle, brava a creare i presupposti per far male all'avversario. In tutte le partite che abbiamo visto, come quella in casa contro la Juventus, hanno creato tanti presupposti per andarle a vincere. Noi siamo rimasti in gara facendo una partita ordinata, abbiamo lavorato su quello che avevo chiesto in settimana. Le occasioni che ci sono state da entrambe le parti sono nate da errori tecnici e di reparto, ma ci teniamo stretto questo punto. Dobbiamo mantenere grande fiducia ed entusiasmo".

C'era troppa pressione?

"Questo è normale, siamo una squadra giovane in questo campionato, tanti interpreti sono quelli che c'erano in Serie B o sono arrivati da fuori. Una squadra praticamente nuova. Sappiamo di dover crescere, solo il lavoro settimana dopo settimana ci permetterà di farlo".

Ora partite molto toste, l'esordio di Albiol va in questa direzione, per mettere dentro un giocatore d'esperienza?

"Sì ha interpretato bene come tutta la linea difensiva questa gara, non era semplice giocare contro questo Verona che lavora molto sulle seconde palle e sulle palle lunghe, creando i presupposti per fare male. C'è la possibilità di migliorare, dobbiamo farlo con il lavoro".

Da ex attaccante, cosa serve per sbloccarsi davanti?

"Questo sarà compito mio di trovare soluzione negli allenamenti e durante la settimane. In questa partita c'era un pizzico di pressione perché era la prima volta che giocavamo una gara del genere".