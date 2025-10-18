TMW
Milan, confermata l'assenza di Nkunku con la Fiorentina: alluce gonfio. Out in 5
Il Milan si prepara alla sfida in programma domenica sera contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. Confermata anche l’assenza di Nkunku nel Milan, out per un alluce molto gonfio che non gli permette di indossare le scarpe. Non convocati anche Pulisic, Rabiot, Estupinan e Jashari.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri va verso la preferenza di Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista alle spalle di Leao. Spazio anche per Ricci, che dovrebbe giocare nel ruolo di mezzala. L’unico recuperato è Saelemaekers, in vantaggio su Athekame a destra.
