Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Fofana: "Il nostro focus è sulla difesa. 10 gol? Magari 6 o 7 vanno bene uguale..."

Milan, Fofana: "Il nostro focus è sulla difesa. 10 gol? Magari 6 o 7 vanno bene uguale..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:45Serie A
di Alessio Del Lungo

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 contro l'Udinese, gara nella quale ha segnato un gol: "È stata una buona partita da parte nostra, soprattutto difensivamente. Così dopo è più facile attaccare".

Allegri ha detto che vuole 10 centri...
"Sì, il mister ha detto che lui se ne aspetta 10. Ci provo, se lui dice 10, magari ne faccio 6 o 7 e va già bene (ride, ndr)".

Il vostro focus sembra quello di voler non prendere gol. Volete cambiare soprattutto questo?
"Sì, certo perché l'anno scorso abbiamo fatto tanti gol, ma ne abbiamo anche subiti tanti. Il focus è più sulla difesa, tutti sanno che è la difesa a far vincere alla fine della stagione. Dobbiamo fare di più difensivamente e magari segnare 2-3 gol ogni partita, così va bene".

Cosa ha pensato quando hanno comprato Ricci, Jashari, Modric e Rabiot?
"Niente, sono stato molto felice perché in allenamento devo alzare il livello. Non è tanto diverso dall'anno scorso, anche se è vero che la qualità dei centrocampisti che sono arrivati è più alta, quindi devo alzare la mia e fare il massimo per la squadra. È veramente buono averli con noi".

Articoli correlati
Milan, Fofana: "Voglio arrivare a 10 gol, lavoro per fare la differenza anche in... Milan, Fofana: "Voglio arrivare a 10 gol, lavoro per fare la differenza anche in avanti"
Milan, Fofana: "La strada è quella giusta, stiamo lavorando bene" Milan, Fofana: "La strada è quella giusta, stiamo lavorando bene"
Il Milan inizia fortissimo il secondo tempo: al 46' raddoppia Fofana, Udinese sotto... Il Milan inizia fortissimo il secondo tempo: al 46' raddoppia Fofana, Udinese sotto 0-2
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 settembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 settembre
Serie A, la classifica: la Juve non scappa, il Milan si avvicina. Bene anche il Bologna... Serie A, la classifica: la Juve non scappa, il Milan si avvicina. Bene anche il Bologna
Milan corsaro a Udine, Landucci guarda avanti: "Martedì altro snodo importante" Milan corsaro a Udine, Landucci guarda avanti: "Martedì altro snodo importante"
Verona, Zanetti risponde a Tudor: "Punto meritatissimo, non giusto parlare di episodi"... Verona, Zanetti risponde a Tudor: "Punto meritatissimo, non giusto parlare di episodi"
Sabatini sulla Juventus: "Scudetto? Ha ancora tanto per raggiungere Napoli e Inter"... Sabatini sulla Juventus: "Scudetto? Ha ancora tanto per raggiungere Napoli e Inter"
Udinese, Runjaic: "Troppi errori concessi al Milan, ma non è un discorso di modulo"... Udinese, Runjaic: "Troppi errori concessi al Milan, ma non è un discorso di modulo"
Milan, Fofana: "Voglio arrivare a 10 gol, lavoro per fare la differenza anche in... Milan, Fofana: "Voglio arrivare a 10 gol, lavoro per fare la differenza anche in avanti"
Milan, Pulisic: "Gol e assist vengono sempre, ma la cosa più importante è la vittoria"... Milan, Pulisic: "Gol e assist vengono sempre, ma la cosa più importante è la vittoria"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Le più lette
1 Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
2 Sabatini sulla Juventus: "Scudetto? Ha ancora tanto per raggiungere Napoli e Inter"
3 Milan, Fofana: "Voglio arrivare a 10 gol, lavoro per fare la differenza anche in avanti"
4 Udinese, Runjaic: "Troppi errori concessi al Milan, ma non è un discorso di modulo"
5 Verona, Zanetti risponde a Tudor: "Punto meritatissimo, non giusto parlare di episodi"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan doma agilmente anche l'Udinese nel segno di Pulisic. Landucci si coccola... Leao
Immagine top news n.1 Passo falso della Juventus a Verona. Tudor non ci sta: "Errori vergognosi dell'arbitro"
Immagine top news n.2 Sarà un Lazio-Roma caldissimo, Sarri e Gasp in coro: "I derby non si giocano, si vincono"
Immagine top news n.3 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Milan al pari del Napoli, Udinese raggiunta dal Cagliari
Immagine top news n.5 Il Milan fa paura e lancia un segnale al campionato: Udinese ko 0-3, Pulisic mattatore
Immagine top news n.6 Furia Tudor su Rapuano: "Episodi vergognosi. Rigore così lo dai se non hai mai giocato"
Immagine top news n.7 Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Vlahovic sbatte su Nelsson, Orban diavolo della Tasmania
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
Immagine news podcast n.2 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.3 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.4 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.3 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 settembre
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica: la Juve non scappa, il Milan si avvicina. Bene anche il Bologna
Immagine news Serie A n.3 Milan corsaro a Udine, Landucci guarda avanti: "Martedì altro snodo importante"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Zanetti risponde a Tudor: "Punto meritatissimo, non giusto parlare di episodi"
Immagine news Serie A n.5 Sabatini sulla Juventus: "Scudetto? Ha ancora tanto per raggiungere Napoli e Inter"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Runjaic: "Troppi errori concessi al Milan, ma non è un discorso di modulo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Donati: "Gli episodi non ci girano bene. L'espulsione non ci stava"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Busio: "Ci è mancata la cattiveria. Rinnovo? Spero si risolva tutto in fretta"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Vittoria a noi e al nostro popolo, frutto di 100 minuti di grande calcio"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Vittoria del Modena strameritata, dai miei ho percepito sfiducia"
Immagine news Serie B n.5 Dawidowicz sul Venezia: "Voci non vere, non ho parlato con nessuno in Italia"
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Modena 1-3, le pagelle: Majer funesto, Gliozzi assoluto protagonista
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bra, Nisticò duro dopo il ko con il Gubbio: “Servono attributi e personalità”
Immagine news Serie C n.2 Juventus NG, Brambilla: "Non era facile vincere oggi, siamo una squadra giovane"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Agostinone dopo il 3-0 al Livorno: "Percorso lungo, ma il gruppo ha grande disponibilità"
Immagine news Serie C n.4 Altamura, Mangia carica i suoi: “Trapani forte, ma vogliamo metterli in difficoltà”
Immagine news Serie C n.5 Livorno, quarta sconfitta di fila. Esciua: “Vergognoso, ci vedremo per decidere sul tecnico”
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Marchetti: "Non mi aspettavo questa partenza. U23? Sono solo avversarie"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La stella inglese Russo: "Voglio il Mondiale. E un giorno mi piacerebbe vivere in Italia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Napoli sul velluto in casa del Venezia: 5-1 il finale
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, subito la trasferta a Madrid poi il Barcellona: il calendario della Women's Champions
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, le date e gli orari del calendario di Champions: si parte il 7 ottobre
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, Venezia-Napoli apre il primo turno di qualificazione. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Bavagnoli: "Un orgoglio essere di nuovo in Champions. Sfide difficili, ma esaltanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…