Milan, Fofana: "Il nostro focus è sulla difesa. 10 gol? Magari 6 o 7 vanno bene uguale..."

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 contro l'Udinese, gara nella quale ha segnato un gol: "È stata una buona partita da parte nostra, soprattutto difensivamente. Così dopo è più facile attaccare".

Allegri ha detto che vuole 10 centri...

"Sì, il mister ha detto che lui se ne aspetta 10. Ci provo, se lui dice 10, magari ne faccio 6 o 7 e va già bene (ride, ndr)".

Il vostro focus sembra quello di voler non prendere gol. Volete cambiare soprattutto questo?

"Sì, certo perché l'anno scorso abbiamo fatto tanti gol, ma ne abbiamo anche subiti tanti. Il focus è più sulla difesa, tutti sanno che è la difesa a far vincere alla fine della stagione. Dobbiamo fare di più difensivamente e magari segnare 2-3 gol ogni partita, così va bene".

Cosa ha pensato quando hanno comprato Ricci, Jashari, Modric e Rabiot?

"Niente, sono stato molto felice perché in allenamento devo alzare il livello. Non è tanto diverso dall'anno scorso, anche se è vero che la qualità dei centrocampisti che sono arrivati è più alta, quindi devo alzare la mia e fare il massimo per la squadra. È veramente buono averli con noi".