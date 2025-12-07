Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni

Ci sarebbe un nuovo nome per la difesa del Milan in vista del prossimo mercato di gennaio: si tratta di Jay Idzes, giocatore indonesiano classe 2000 del Sassuolo che lo ha preso in estate dal Venezia per 8 mlioni di euro. Gli osservatori rossoneri lo stanno monitorando e valutando con attenzione da diverso tempo. Potrebbe essere quindi lui a gennaio il grande obiettivo del Diavolo per la difesa milanista, anche se Max Allegri opterebbe per un profilo più pronto come Thiago Silva.

Lo riporta SportMediaset XXL che aggiunge poi che è invece in bilico la permanenza di Santiago Gimenez, nonostante i suoi agenti continuino a ripetere che il loro assistito non ha intenzione di lasciare il Milan. Ora, senza nemmeno la Coppa Italia, il Diavolo giocherà una sola gara alla settimana e quindi il messicano rischia di trovare pochissimo spazio visto che parte dietro a Leao e Pulisic nelle gerarchie di Allegri. Su di lui ci sono due club di Premier League, vale a dire Leeds e West Ham. In caso di partenza di Gimenez, e solo in quel caso, il Milan tornerebbe sul mercato per prendere un nuovo attaccante: i nomi sono quelli di Fullkrug, Mateta e soprattutto Pellegrino del Parma.