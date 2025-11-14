Milan, Jashari: "Difficile tornare dopo tre mesi, ma bello. Oggi contava correre per la squadra"

Dopo il ko in amichevole contro l'Entella, Ardon Jashari ha parlato così ai microfoni di MilanTV: "E' stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione".

Sul ritorno in campo: "E' sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi".

Sull'infortunio: "Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricvuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo".

Su quello che vuole dare alla squadra: "Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".