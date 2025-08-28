Milan, Jashari dopo l'infortunio: "Ora il mio obiettivo è tornare più forte di prima"

Ardon Jashari dovrà rimanere ai box e lontano dal campo per almeno un paio di mesi, dopo l'infortunio al perone destro rimediato a seguito di uno scontro in allenamento con il compagno di squadra Santiago Gimenez, che lo costringerà ad un percorso di tipo conservativo per il recupero.

Lo stesso Jashari, intanto, ha diffuso un messaggio pubblico tramite i propri profili sui social network, tornando sulla brutta e recente notizia: "Voglio ringraziare tutti voi per l'incredibile supporto e i messaggi di queste ultime ore. Il mio principale obiettivo ora è lavorare duramente, tornare più forte di prima e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi insieme a questa grande squadra. Per tutti voi. Forza Milan".

Questo il report ufficiale del Milan a proposito delle condizioni di Jashari, dopo l'infortunio: "Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".