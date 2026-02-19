...con Stefano Marchetti

"Fin adesso abbiamo disputato un campionato altalenante, dobbiamo ancora trovare la nostra identità, crescere per cercare di arrivare a giocarci qualcosa". Così a TuttoMercatoWeb.com il dg del Cittadella, Stefano Marchetti.

Cosa avete sbagliato fin adesso?

"Siamo stati discontinui. Abbiamo sempre messo dentro qualche errore, prendiamo troppi gol. Dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista. Ci sono molti margini di miglioramento, però dobbiamo muoverci. Dobbiamo crescere. Soltanto attraverso la crescita possiamo sperare di fare qualcosa di buono".

L'obiettivo è tornare in Serie B?

"Sono abbastanza con i piedi per terra. Credo in quello che vedo. Se cresciamo miglioriamo. E così possiamo essere protagonisti".

Che mercato è sto quello di gennaio?

"Il mercato è sempre più difficile perché ci sono meno talenti. E quindi devi accontentarti. E quando ti accontenti non sei mai al top".

La Fiorentina sembra in ripresa.

"Quando vai ad impantanarti in situazioni particolari puoi chiamarti come vuoi, ma devi correre e dare il massimo".

Chi andrà in A dalla B?

"Monza, Venezia e Palermo hanno fatto investimenti importanti. La vera sorpresa è il Frosinone, che sta meritando i risultati positivi".