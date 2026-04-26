TMW Thuram il Matador, 7º gol al Torino: nessuno dal 2023/24 ha segnato tanto a un'avversaria

Marcus Thuram ha trovato nel Torino la sua vittima preferita, e a raccontarcelo sono dei numeri pazzeschi che ha il francese quando incrocia il suo cammino con i granata. Con l’ultimo centro, l’attaccante dell’Inter è arrivato a sette gol in Serie A contro il club piemontese: nessuno, dal suo debutto nel campionato 2023/24, ha segnato così tanto contro una singola avversaria.

Ma la serata non si è fermata qui. Con la rete realizzata, Thuram ha tagliato anche il traguardo dei 50 gol complessivi con l’Inter in tutte le competizioni, confermando il suo peso specifico nell’attacco nerazzurro. Di questi, ben 17 sono arrivati nella stagione in corso: numeri da protagonista assoluto, nonostante il periodo di flessione e di appannamento vissuto ad inizio 2026.

E poi c’è il dettaglio che fa la differenza: il colpo di testa. Quello contro il Torino è stato il settimo gol stagionale segnato in questo modo, una specialità che lo colloca tra i migliori della Serie A. Solo Mateo Pellegrino, con otto, ha fatto meglio.