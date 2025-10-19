Oggi la sfida tra Paz e Yildiz. Del Piero non vede l'ora: "Bello che si parli di ragazzi così giovani"

La seguirà da Washington la sfida tra il Como e la Juventus Alessandro Del Piero, impegnato nella capitale degli Stati Uniti come ambasciatore della Serie A. Gli occhi saranno puntati soprattutto sui numeri 10: Nico Paz da una parte, Kenan Yildiz dall’altra. Questa la considerazione fatta dallo storico capitano bianconero sui due giocatori a La Stampa: “È una bellissima sfida ed è bello che si parli di ragazzi così giovani che hanno accettato una tale responsabilità. Sia Nico e Kenan stanno esprimendo un calcio fantastico, sono dei gioielli. La loro sarà una sfida nella sfida da non perdersi”.

Sul campionato, Del Piero non si sbilancia: “Sei partite sono poche per dire chi sta bene e chi meno. Alcune squadre sono costruite in un certo modo e affrontano più difficoltà di altre. Ma è eccitante vedere così tante squadre davanti, questo significa dire oggi che vinceranno non è proprio possibile. Per altri club si sta delineando un torneo diverso e comunque bello con percorsi e momenti differenti”.

Infine una considerazione anche sulla Nazionale: “Non possiamo sapere dove arriveremo ma come tifosi abbiamo un sogno, anzi due se consideriamo che per due volte consecutivi abbiamo mancato la qualificazione. Il primo è andarci al Mondiale, ma noi sappiamo che durante la competizione possiamo dare tantissimo in circostanze particolari”.