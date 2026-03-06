Milan, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla cessione del club
Novità per quanto riguarda l'inchiesta sulla cessione del Milan e di conseguenza sulla proprietà. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione. Tutto era iniziato nella primavera del 2024, ma dal lato giustizia sportiva non c'erano stati sviluppi. Il pm ha redatto 10 pagine, nelle quali si apprende, così scrive la rosea, che Elliott manterrebbe la partecipazione diretta del 5% delle azioni del club rossonero, anche dopo l'estinzione del vendor loan.
Questa circostanza è stata confermata da chat presenti all'interno della documentazione degli inquirenti. A far iniziare l'inchiesta della magistratura era stato un esposto contro il fondo di Gordon Singer da parte di Blue Kkye, socio di minoranza dei rossoneri fino al passaggio di proprietà nell'agosto 2022 a RedBird, società statunitense di gestione degli investimenti fondata nel 2014 a New York, a capo della quale c'è Gerry Cardinale.
