Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Nkunku vince il ballottaggio, Castellanos parte in panchina
Sono ufficiali le scelte di formazione di Milan e Lazio, che alle ore 20.45 si affronteranno a San Siro per il 13° turno di Serie A. Tra i padroni di casa Nkunku vince il ballottaggio con Loftus-Cheek per sostituire Pulisic e affianca Leao in attacco, mentre sul fronte opposto Vecino parte finalmente dal 1' nel ruolo di regista. Di seguito le scelte dei due allenatori Allegri e Sarri per il big match di questa sera:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. Allenatore: Sarri.