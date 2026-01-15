No Raspadori, sì Malen: Gasperini ha un jolly per il suo attacco. In un anno ha fatto 10 gol

Perché il Borussia Dortmund, nel gennaio 2025, ha lasciato andare via a cuor leggero Donyell Malen? E perché lo fa anche l'Aston Villa - o quasi - dopo un anno solare in cui ha messo a segno dieci gol? L'equivoco è diverso da un club all'altro, perché in gallonero spesso veniva utilizzato come ala o come esterno, mentre in Inghilterra da prima punta che ha dovuto soffrire la concorrenza di Ollie Watkins, titolare indiscusso in campionato, mentre Malen lo è stato durante l'Europa League (con 3 gol messi a segno, più 4 in Premier).

L'Aston Villa metterà a segno una plusvalenza con un non titolare. Un giocatore che può far sì l'esterno ma che, in cuor suo, è più una punta. Meglio con un altro attaccante che da solo e per questo sarà curioso capire come verrà utilizzato da Gasperini. Come idea è molto simile a Raspadori, con 49 presenze in Nazionale e 13 gol, più un anno ottimo al Borussia con 13 gol in 27 partite, 15 in 38 in totale.

Non è un bomber, questo è chiaro. Sicuramente un ottimo attaccante che può essere un jolly dalle ampie potenzialità, ma da valutare in un impianto di gioco come quello del Gasp. In questo senso può essere una scommessa alla De Ketelaere all'arrivo a Bergamo.