TMW Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi

La Juventus nella giornata di oggi ha accolto un nuovo rinforzo per la formazione Women. Si tratta della centrocampista classe 2003 Allison Perry proveniente dalla squadra universitaria del Mississippi State Bulldogs dove ha messo a segno 21 reti in 80 presenze negli ultimi quattro anni. La calciatrice statunitense ha svolto quest'oggi le visite mediche presso il JMedical e ora si aggregherà alla formazione di mister Canzi.

Solo nell’ultima stagione la calciatrice ha messo a segno 10 gol e 4 assist in 22 presenze venendo nominata come centrocampista dell’anno ed entrando nella formazione All American del 2025, oltre a essere inserita fra le semifinaliste per il prestigioso Hermann Trophy che premia le migliori figure del calcio collegiale negli Stati Uniti. Un acquisto quest'ultimo che sarebbe sulla falsariga di quelli di Abi Brighton dello scorso gennaio.