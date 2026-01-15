L'Inter ci mette un po', ma batte il Lecce ed è campione d'inverno. Chivu ringrazia Pio Esposito

Non è stata la partita che l'Inter e i suoi tifosi si aspettavano, ma alla fine ciò che più conta è il risultato finale e il concetto che si porta con sé: i nerazzurri riescono ad imporsi per 1-0 contro il Lecce, sfruttando la zampata del giovane centravanti Pio Esposito, e così facendo si laurea campione d'inverno della Serie A 2025/26, senza nemmeno lo scomodo di dover aspettare il risultato del Milan col Como.

Inter-Lecce 1-0, clicca qui per leggere le pagelle di TMW

Chivu si prende il momentaneo traguardo raggiunto con la sua Inter, godendosi il gol di Pio Esposito e ricordando come sfruttare i giovani talenti a sua disposizione per lui suoni come una priorità: "Io credo nei giovani, so quello che possono dare e le difficoltà che possono avere. L'Inter è sempre sotto esame e se non vince diventa un caso nazionale. La realtà è che i giovani hanno bisogno di tempo ma le ambizioni sono grandi e spesso il tempo non c'è. A volte serve pazienza, non è mai semplice".

Di Francesco invece non può che essere rammaricato, perché il suo Lecce se l'è giocata e per poco non stava anche per farcela. Ha detto in sala stampa il tecnico del Lecce: "La squadra ha interpretato al meglio le richieste. Abbiamo concesso poco all'Inter, anzi potevamo anche fargli male. Siamo un po' calati nella ripresa. Ci teniamo stretti la prestazione e ci dobbiamo credere".