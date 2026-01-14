Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Atalanta Raspadori

NOME: Giacomo Raspadori

NATO A: Bentivoglio (BO), il 18/02/2000

RUOLO: attaccante

SQUADRA: Atalanta

Con un colpo di scena Jack Raspadori rifiuta le avances della Roma e firma con l'Atalanta. Il club orobico ha puntato su Raspadori per aggiungere qualità, mobilità e soluzioni tra le linee a un reparto che ha spesso faticato a trovare continuità. L’operazione si è chiusa a titolo definitivo per la cifra di 25 milioni di euro.

Cresciuto nel vivaio del Sassuolo, Raspadori si è affermato giovanissimo in Serie A grazie al suo modo di interpretare il ruolo e la sua qualità, con cui compensa le sue carenze fisiche, essendo alto appena 1.70m. Il passaggio al Napoli gli ha regalato due Scudetti e palcoscenici importanti, ma anche un utilizzo a singhiozzo e ruoli non sempre cuciti su misura, che ne hanno limitato la continuità realizzativa.

Dal punto di vista tecnico, Raspadori è un attaccante brevilineo, rapido nello stretto e molto mobile. Non è un centravanti classico, ma una seconda punta capace di muoversi tra le linee, legare il gioco e attaccare lo spazio senza palla. Nello scacchiere tattico di Palladino, il suo ruolo naturale è quello di trequartista sinistro nel 3-4-2-1, una posizione chiave alle spalle della punta centrale, ma può rappresentare un'alternativa valida come falso nueve.

Raspadori può rappresentare una soluzione diversa: più dinamica, meno statica, più orientata al movimento e all’attacco dello spazio. Se riuscirà ad assimilare i meccanismi dell'ex tecnico della Fiorentina, può diventare un interprete credibile di un ruolo delicatissimo nell’economia offensiva della Dea.

In Serie A con le maglie di Sassuolo e Napoli ha segnato 31 gol e 15 assist in 164 partite complessive, mentre in questi sei mesi in Spagna ha raccolto 15 presenze, 2 gol e 3 assist. Con la Nazionale italiana ha segnato 11 gol in 45 gettoni e ha fatto parte della rosa campione d'Europa nel 2021.

Il consiglio di al fantacalcio: in ottica fantacalcio, Raspadori resta un calciatore da maneggiare con attenzione. La titolarità non è garantita e molto dipenderà dalla sua capacità di imporsi, ma il contesto tattico può esaltarne le caratteristiche. Non è un attaccante da bonus continui, ma può portare gol e assist sparsi, soprattutto se trova spazio con regolarità. Il consiglio è di puntarci come 3°/4° slot nelle leghe a 10, e come 4° slot nelle leghe a 8, senza esagerare con il budget, ma tenendo presente che, se il ruolo lo premia, può diventare una pedina interessante nel girone di ritorno.