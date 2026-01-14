Ufficiale In attesa di Malen, la Roma annuncia Robinio Vaz. Il francese è costato 25 milioni di euro

Robinio Vaz è un nuovo giocatore della Roma. A dare l'annuncio ufficiale - in attesa di Donyell Malen, l'altro colpo in attacco in arrivo in città in queste ore - è lo stesso club giallorosso con una nota sui propri canali: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2030.

Nato a Mantes-la-Jolie il 17 febbraio 2007, muove i primi passi nel calcio tra il Mantes e il Sochaux, prima di venire acquistato dal Marsiglia nel 2024. Con la squadra di De Zerbi esordisce in prima squadra il 14 gennaio 2025 nella gara di Coppa di Francia contro il Lille. Da quel momento diventa a tutti gli effetti uno degli attaccanti della rosa di prima squadra giocando anche in Ligue 1 e in Champions League, mettendo a referto 22 presenze complessive e 4 gol, confermandosi uno dei migliori talenti transalpini under 20. Ha scelto la maglia numero 78. Benvenuto a Roma, Robinio!".

L'operazione con l’Olympique Marsiglia - ricordiamo - si è chiusa a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, con un ingaggio da circa 2 milioni annui.