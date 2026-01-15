50 milioni spesi in 24 ore per l'attacco. Roma, dopo Robinio Vaz ecco anche Malen

Due colpi in attacco nel giro di poche ore. E di fatto, 50 milioni sborsati. La Roma è l'assoluta protagonista del mercato delle punte, con l'arrivo (ufficializzato) di Robinio Vaz dal Marsiglia e quello (da ufficializzare) di Donyell Malen dall'Aston Villa. Ma andiamo con ordine.

Nella serata di ieri è stato prima il turno del francese classe 2007, sbarcato a Roma poche ore prima: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2030", l'annuncio del club giallorosso in merito a uno dei migliori talenti transalpini under 20. L'operazione con l’Olympique Marsiglia - ricordiamo - si è chiusa a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, con un ingaggio da circa 2 milioni annui.

Poco dopo, è stato il turno di Donyell Malen: la punta classe '99 come previsto è atterrato verso le 22 all'aeroporto di Ciampino e adesso è dunque pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia giallorossa (la scheda di TMW e i numeri su Malen). In questo caso, la chiave per la chiusura dell'operazione con l'Aston Villa è stata la formula, con la fumata bianca arrivata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con l'inserimento di una clausola di riscatto fissata a 25 milioni, destinata a diventare obbligatoria in caso di qualificazione a una coppa europea nella prossima stagione (Champions ed Europa League, non Conference e nessuna condizione legata alle presenze).

Dopo il maxi investimento in entrata, dunque, adesso attenzione alle possibili uscite in attacco: su tutte quella di Baldanzi (qui le ultime sulla trattativa col Genoa), senza però dimenticare le possibili implicazioni legate a Paulo Dybala.