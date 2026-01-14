La Roma non si ferma più, per l'attacco c'è anche Malen! Le immagini dell'olandese a Ciampino
Due colpi in attacco nel giro di poche ore. Ufficializzato Robinio Vaz dal Marsiglia, la Roma accoglie anche Donyell Malen: la punta classe '99 come previsto è atterrato in questi minuti all'aeroporto di Ciampino - come testimoniano le immagini di TMW in calce all'articolo - ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia giallorossa.
Malen va così ad aggiungere qualità, imprevedibilità e gol all'attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Prima punta rapida e dinamica, in grado di svariare su tutto il fronte d'attacco, il nazionale olandese porterà in giallorosso qualità fin qui assenti nella rosa dell'ex allenatore dell'Atalanta. Agli inizi della carriera veniva paragonato a Thierry Henry, accostamento che ben racconta le sue qualità fatte di dribbling, ottime capacità balistiche e uno spiccato senso del gol (la scheda di TMW e i numeri su Malen).
Le cifre dell'operazione - La chiave per la chiusura dell'operazione con l'Aston Villa è stata la formula, con la fumata bianca arrivata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con l'inserimento di una clausola di riscatto fissata a 25 milioni, destinata a diventare obbligatoria in caso di qualificazione a una coppa europea nella prossima stagione (Champions ed Europa League, non Conference e nessuna condizione legata alle presenze).