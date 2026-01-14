Samp, domani la rifinitura pre Entella: differenziato sul campo per Riccio e Ricci

Si avvicina la 20ª giornata del campionato di Serie B, e la Sampdoria è chiamata a una sorta di scontro diretto con la Virtus Entella, che venerdì sera arriverà al 'Ferraris' alla ricerca di punti utili, che necessita anche la formazione blucerchiata: altra giornata di allenamento, quindi, per la compagine guidata da mister Angelo Gregucci, che oggi ha visto il primo allenamento del neo innesto Matteo Palma.

A rendere noto il tutto, lo stesso club, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente e che non manca di un report medico:

"Mattutino a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida con la Virtus Entella, in programma venerdì sera (ore 20.30) al “Ferraris”. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto la squadra ad una seduta a base di esercitazioni tattiche sul campo superiore del “Mugnaini”. Prima con i compagni per l’ultimo arrivato Matteo Palma. Lavori differenziati sul campo per Matteo Ricci e Alessandro Riccio. Domani, giovedì, è in programma al mattino la rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore".

Da evidenziare che allo stato attuale i punti di distanza tra le due compagini sono due, con la Virtus Entella appena fuori dalla zona playout, mentre la Samp è in piena zona retrocessione.