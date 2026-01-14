TMW E alla fine Salernitana fu. I granata strappano Molina alla concorrenza: biennale con opzione

Era al centro del mercato da giorni, con la Dolomiti Bellunesi che lo aveva messo nel mirino ma sembrava poi essere stata superata dal Casarano, ma adesso nuovi scenari si aprono per Juan Ignacio Molina, prossimo a lasciare il Siracusa. Destinazione? Salerno. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, la Salernitana ha chiuso la trattativa con i siciliani, strappando il giocatore a titolo definitivo: per lui, un contratto di due anni e mezzo con successiva opzione da poter esercitare.

È quindi questa la punta che verrà regalata a mister Giuseppe Raffaele? Difficile dire se sia l'unico acquisto per il reparto avanzato da qui al termine del mercato (chiusura fissata alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio), ma intanto un passo è stato fatto, e il giocatore già nella giornata di domani raggiungerà la Campania. Con molta probabilità, quindi, sarà a disposizione per la sfida che domenica 18 gennaio vedrà i granata impegnati sul campo dell'Atalanta U23, in occasione del confronto della 22ª giornata del Girone C di Serie C, che prenderà il via alle ore 12:30.

Ricordiamo intanto che dopo il pari contro il Cosenza, queste furono le parole del citato allenatore sul mercato: "Sono finora arrivati dei giocatori che stavolta hanno fatto meglio di quanto visto a Siracusa, penso magari a Berra che ha disputato una gara sontuosa, ma anche loro devono scendere in campo per trovare la giusta dimensione con noi. In attacco abbiamo Liguori che è stato con noi solo negli ultimi tre giorni per un problema fisico, non aveva più minutaggio di quello che gli ho dato, ci fossero stati i presupposti avrei fatto chiaramente in modo diverso. Sul mercato, dopo la gara contro il Foggia, ci siamo parlati per vedere quello che a questa squadra serve, penso ci sia la buona volontà da parte di tutti per andare ad apporre quei tasselli che ci torneranno molto utili".