Ternana, Liverani sul mercato: "O si prendono giocatori che alzano il livello o restiamo così"

Si è giocata ormai ieri pomeriggio alle ore 18:00 la semifinale di andata di Coppa Italia Serie C, decisamente amara per la Ternana che è caduta tra le mura amiche del 'Libero Liberati', dove il Potenza si è imposto per 0-1; ci sarà ora la sfida di ritorno, ma di sicuro, seppur con un vantaggio esiguo, la formazione lucana parte con un minimo di favore del pronostico.

In conferenza stampa, come ha riportato il sito ternananews.it, è intervenuto il tecnico rossoverde Fabio Liverani, che, dopo un'analisi del match, ha parlato anche di mercato: "Foresti si occupa del mercato di riparazione, ma va fatto in relazione ai nostri obiettivi, rientrando nei nostri parametri. Vogliamo giocatori funzionali e che possano funzionare, altrimenti mi tengo i miei e sono contento. O si prendono giocatori che alzano il livello o restiamo così. Però ci manca qualcosa li davanti, si può migliorare con il lavoro e poi Foresti cercherà di concludere sia in entrata che in uscita. Dopo questi 9 giorni inizia un tour de force importante, da metà febbraio a metà marco è il periodo clou del campionato".

Ricordiamo che per il momento le Fere si sono assicura, in prestito con obbligo di riscatto, Ciro Panico, che ha salutato l'Avellino, mentre al Potenza sono approdati Denis Franchi, in prestito, e Giuseppe Loiacono, a titolo definitivo.