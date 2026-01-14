Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"

Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:57Calcio femminile
Tommaso Maschio

Non riesco neanche a descrivere la sensazione e l’emozione che provo a indossare questa maglia iconica, sono estremamente onorata di essere qui”. La neo centrocampista della Juventus Women Allison Perry ha parlato così ai canali ufficiali del club bianconero a cui si è legata fino al 2028: “Il motivo principale per cui ho firmato per la Juventus è stato quello di mettermi alla prova in un ambiente nuovo e stimolante, vedo in questa squadra una grande occasione di crescita anche personale. - prosegue la statunitense - Mi sento decisamente fuori dalla mia 'comfort zone', ma è proprio così che so che riuscirò a fare dei passi in avanti. Questa è una sfida davvero grande e un passo importante per me, che non vedo l'ora di affrontare”.

Perry parla poi delle sue caratteristiche e i possibili problemi d’adattamento: “La mia posizione preferita è quella di numero 10. Sono una giocatrice tecnica, che sa cosa fare con il pallone tra i piedi e mi è stato detto più volte in carriera che ho uno stile di giocare più 'europeo' rispetto a quello che c'è negli Stati Uniti. Mi piace il calcio di qualità in mezzo al campo, costruire il gioco partendo dal centrocampo cercando di essere il più rapida possibile, sia con la palla che senza; sento di poter portare queste qualità alla Juventus. - prosegue ancora la classe 2003 - La velocità di gioco è un aspetto a cui dovrò imparare ad abituarmi, ma ne sono già consapevole. Affronto questo capitolo sapendo che qui è un po' diverso. Lo stile di gioco, sia tatticamente che tecnicamente, è differente ed è un passaggio che non vedo l'ora di compiere, un mondo a cui spero di approcciare al meglio”.

Infine Perry parla degli obiettivi da inseguire con la nuova maglia: “Ovviamente il mio obiettivo è vincere, ma come primo passo non vedo l'ora di conoscere tutti i membri della squadra. Penso sia fantastico che ci siano così tante culture diverse nel gruppo, e sono sicura che imparerò molto dalle mie compagne. - conclude la calciatrice parlando dell’accoglienza - Devo dire che le strutture qui sono bellissime, e non avrei potuto chiedere un'accoglienza migliore da parte della squadra. È stata una transizione semplicissima: tutti sono stati estremamente gentili e disponibili con me. È stato più semplice del previsto”.

Articoli correlati
Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al... Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di... Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Altre notizie Calcio femminile
Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"... Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al... UfficialeJuventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di... TMWJuventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto... UfficialeSassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone... Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma... UfficialeComo Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard... UfficialeNapoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua... Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Inter-Lecce, le probabili formazioni: riposo per Akanji, Barella e Dimarco
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
3 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot. Chi al posto di Fullkrug?
4 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
5 PSG, 144 milioni per la Champions. L'Inter fa il botto, 71 all'Atalanta: i dati ufficiali UEFA
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Raspadori, prime parole dopo la firma con l'Atalanta: "Fiducioso e contento". Si attende l'annuncio
Immagine top news n.1 Napoli, Conte sulla squalifica: "Non torno su certi episodi, ma qualcosa non funziona"
Immagine top news n.2 Un altro colpo dallo United in Serie A? Maguire nei pensieri di due big (e non solo)
Immagine top news n.3 Fabio Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina: sarà operativo dal 4 febbraio
Immagine top news n.4 Chi è Malen, l'attaccante con le caratteristiche chieste da Gasperini per la sua Roma
Immagine top news n.5 Malen alla Roma, accordo totale tra club e giocatore: oggi il calciatore sarà nella Capitale
Immagine top news n.6 Atalanta, iniziano le visite mediche di Giacomo Raspadori: le immagini
Immagine top news n.7 Chi è il primo 2009 a segnare in Europa: Antonio Arena, un calabrese nato a Sydney
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.2 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.3 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, quanto peserà l'assenza di Calhanoglu? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Sebastiani (pres. Pescara): "Orgogliosi di Arena, siamo andati a prenderlo a Sydney"
Immagine news Serie A n.3 Di Michele: "Arena? Con Gasperini alla Roma può avere una crescita equilibrata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino su più fronti di mercato, in mediana avanza per Prati. Al Cagliari può andare Anjorin
Immagine news Serie A n.2 Raspadori, prime parole dopo la firma con l'Atalanta: "Fiducioso e contento". Si attende l'annuncio
Immagine news Serie A n.3 Il gol annullato a McTominay, poi il debuttante Rinaldi in cattedra: Napoli-Parma 0-0 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Hernanes: "Gran lavoro di Spalletti sulla testa della Juve. Lazio, ora serve reggere"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, su Cancellieri anche il Marsiglia di De Zerbi. Se saluta, tra le idee c'è Otele
Immagine news Serie A n.6 Aumenta la fiducia del Torino per un rinforzo: il punto sulla trattativa Obrador con il Benfica
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Reggiana verso la scelta definitiva. Vicari del Bari in pole per rimpiazzare Magnani
Immagine news Serie B n.2 Magnani saluta Reggio Emilia: "Mi avete accolto in silenzio. Spero di aver saldato il debito"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, risolto anticipatamente il prestito di Magnani. Il difensore torna al Palermo
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, si ferma Masiello: lesione muscolare al soleo. Salterà la sfida con l'Empoli
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, primo allenamento per Palma coi compagni. Differenziato per Riccio e Ricci
Immagine news Serie B n.6 Non solo Cuni dalla Sampdoria, il Bari prova a riportare Benedetti in biancorosso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Volpe: "Qualificazione alla finale di Coppa aperta. Al ritorno sfrutteremo il fattore casa"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, il giovane terzino Sportolaro scende in Serie D: giocherà con la Vibonese
Immagine news Serie C n.3 Guidonia Montecelio, riscattato Zuppel dal Trapani: ha firmato un pluriennale
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe-Pro Vercelli non omologata. Ma i seriani richiedono un rosso diretto, da regolamento
Immagine news Serie C n.5 AlbinoLeffe, arriva il centrocampista Ciko dal Latina: ha firmato per un anno e mezzo
Immagine news Serie C n.6 Pianese, torna Colombo dall'Atalanta. Stavolta a titolo definitivo: due anni e mezzo di contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Torino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)