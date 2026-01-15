Il Napoli rallenta, Esposito lancia la fuga. QS in apertura: "La firma di Pio sui sogni Inter"
"La firma di Pio sui sogni Inter" scrive il QS in apertura. Il Napoli rallenta, Esposito lancia la fuga dei nerazzurri. Turno di recupero importante in chiave scudetto. Il mercoledì di Serie A ha regalato dei risultati importanti con il pareggio per 0-0 del Napoli e la vittoria in serata dell'Inter per 1-0 sul Lecce.
Grazie al successo i nerazzurri si sono laureati ufficialmente campioni d'inverno e hanno allungato in classifica sugli azzurri di Antonio Conte, portandosi a +6, in attesa poi di Como-Milan di questa sera. A trascinare la formazione interista ci ha pensato Pio Esposito, autore del gol decisivo nella ripresa.
Spazio anche al calciomercato: "Napoli e Premier mirano Lookman. Ecco Raspadori". L'Atalanta riporta in Italia Jack, tornato dopo l'esperienza di pochi mesi in Spagna all'Atletico Madrid. Turchi e partenopei sul nigeriano della Dea: servono 35 milioni.
