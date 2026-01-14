Catania, Di Gennaro: "Mi opero al crociato, ma mi rivedrete molto presto al Massimino"

Brutta tegola in difesa per il Catania, con Matteo Di Gennaro che ha riportato la rottura del "legamento crociato anteriore del ginocchio destro", come ha fatto sapere il club: per l'esperto difensore, fatale il gol che ha aperto le marcature nel match di domenica contro la Cavese, e che ha appunto portato al suo infortunio. Ma proprio il giocatore, attraverso i suoi canali Instagram, ha voluto lanciare un messaggio a tutto il popolo rossazzuro, che di seguito riportiamo:

"Grazie, è la prima cosa che mi viene in mente di dirvi, perché l’affetto che sto ricevendo è tantissimo ed è la cosa più bella che potesse capitarmi in questo momento.

Mi avete scritto in tanti e avrei voluto dirvi che non era vero ciò che stava uscendo fuori, ma purtroppo non potevo, perché effettivamente il mio ginocchio mi ha detto che era arrivato il momento di fermarmi.

In questi due giorni sono stato arrabbiato, triste, abbattuto e ho pianto, ma ora sono più determinato che mai a mettermi subito alla prova con questo nuovo ostacolo, che va superato e vinto, proprio come la squadra sta facendo dall’inizio dell’anno in campo.

Quando dico contro tutto e tutti, vuol dire anche questo.

Sono pronto a ripartire, a lottare e, con tutto questo affetto, so che potrò vincere anche questa partita e tornare al fianco dei miei compagni, di nuovo in mezzo al campo.

Vado via per un po’, sistemo questo crociato, ma mi ritroverete presto a girare per il Massimino e sugli spalti, in attesa che torni il mio momento.

Nel frattempo resto al fianco dei miei amici e della mia famiglia rossazzurra ogni giorno, per poter dare, nel mio piccolo, l’aiuto che serve per raggiungere ciò che tutti voi sognate e che noi abbiamo come obiettivo.

Vi posso assicurare che tornerò molto presto e farò di tutto per rimettere piede su quel prato verde nel minor tempo possibile.

Vi abbraccio tutti, dal primo all’ultimo!

Ci vediamo presto.

Dige".