Potenza, De Giorgio: "In Coppa abbiamo 2 risultati su 3, ma la sfida di ritorno sarà tosta"

Nella giornata da poco trascorso, la mezzanotte è appena passata, il Potenza è sceso in campo, è si è aggiudicato la semifinale di andata di Coppa Italia Serie C, battendo la Ternana: attenzione però, ci sarà ancora uno step - la sfida di ritorno - prima della finalissima. E i lucani dovranno difendere con le unghie e con i denti il vantaggio di 1-0.

Come si legge su tuttopotenza.com, a margine della sfida son state queste le parole di mister Pietro De Giorgio: "Dopo la brutta figura difensiva di venerdì (ko per 4-0 contro l'Audace Cerignola, ndr) mi aspettavo delle risposte e sono arrivate: il piano tattico è stato messo in atto in maniera perfetta. La difesa ha concesso pochissimo, fatta eccezione per un’unica situazione nata da un errore su una palla che era ormai nostra. Lo schiaffo di Cerignola ci ha scossi, perché non ce lo aspettavamo. A fine gara mi ero arrabbiato con i ragazzi perché pretendevo una risposta, e oggi la squadra l’ha data".

Aggiunge quindi: "Quando questa squadra mantiene alta la concentrazione diventa veramente forte. Oggi abbiamo accettato anche l’uno contro uno, restando alti, con ordine e coraggio. L’attenzione fa sempre la differenza. Non eravamo venuti qui per lo 0-0, ma per fare la partita. Il vantaggio ci dà due risultati su tre, ma sappiamo che il ritorno sarà difficilissimo".