Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
La Juventus Women accoglie una nuova giocatrice a centrocampo: Allison Perry è ufficialmente bianconera legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2028.
Nata il 13 giugno 2003 a Frisco, in Texas, Allison muove i primi passi nel calcio giovanile con il Solar Soccer Club, il suo percorso prosegue poi allo Sting Soccer Club, dove nel 2021 arriva anche il riconoscimento “ECNL All-Conference Players”, ulteriore conferma di un talento in costante ascesa.
È a Mississippi State che Allison compie il definitivo salto di qualità nel suo percorso universitario, affermandosi come punto di riferimento delle Bulldogs. La stagione 2024 ne certifica la crescita: sempre in campo dall’inizio alla fine del campionato, incide con continuità in zona offensiva e conquista un posto nel primo “All-SEC Football Team”. Le sue prestazioni risultano decisive in un’annata storica per l’ateneo, culminata con la vittoria del primo titolo della Southeastern Conference e con il ritorno al terzo turno del torneo NCAA. A chiusura dell’annata più recente invece Perry riceve ulteriori riconoscimenti individuali, compresa l’elezione a centrocampista dell’anno della Southeastern Conference.
Giocatrice di grande intelligenza tattica, Perry abbina una naturale predilezione per il piede sinistro a un utilizzo efficace anche del destro. La sua capacità di leggere il gioco, unita alla qualità nel tocco, la rende una risorsa preziosa in mezzo al campo.
Per Perry inizia ora un nuovo capitolo, a tinte bianconere: Il suo arrivo a Torino rappresenta l’esito di un percorso di osservazione oltreoceano lungo e mirato, che ha portato il Club a individuare in Allison il profilo ideale per rafforzare la linea mediana.
