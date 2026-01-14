Il Bari si prepara alla sfida alla Juve Stabia: tabella differenziata per Castrovilli e Darboe

Come si legge sui canali ufficiali del Bari, quest'oggi, "terza seduta settimanale per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida contro la Juve Stabia, 20ª giornata Serie B, 1° turno di ritorno, in programma a partire dalle 19:30 di sabato 17 gennaio sul terreno del 'San Nicola'.

Dopo una prima parte di lavoro in sala video, questo pomeriggio la squadra si è allenata sul terreno dell'Antistadio aprendo la seduta con una fase dedicata alla mobilità articolare, seguita da circuiti tecnici, esercitazioni specifiche sullo sviluppo dell'azione offensiva quindi, a chiudere, sfida a ranghi misti su 70 metri di campo. Alcuni elementi della rosa hanno svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale; tabella differenziata per Castrovilli e Darboe.

Questa mattina una delegazione dell'AIAC, con in testa il presidente Renzo Ulivieri e il segretario generale Luca Perdomi, hanno fatto tappa al San Nicola dove hanno avuto modo di incontrare mister Vivarini, mister Anaclerio e i relativi staff, per un momento di confronto, aggiornamento e approfondimento. Presente una rappresentanza del Comitato Regionale Puglia del presidente Domenico Ranieri.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina".