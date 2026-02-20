Quanto si ferma Lautaro, quando torna De Bruyne, Leao parla del derby: le top news delle 13

La notizia della mattinata è sicuramente il report medico tanto atteso su Lautaro Martinez. Il verdetto? Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra per l'attaccante argentino, che salterà sicuramente la sfida con il Lecce, in programma domani alle 18, il ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, la gara di campionato con il Genoa e la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como, prevista per il 3 marzo. La speranza dell'Inter, seppur complicata, è quella di recuperarlo per il derby con il Milan, scontro diretto per lo scudetto in programma domenica 8 marzo.

A proposito di derby, nell'intervista concessa alla CBS l'attaccante rossonero Rafa Leao si è già proiettato anche verso la super sfida coi nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Nei giorni prima del derby non esci, stai a casa. È una settimana davvero folle, tutti vogliono i biglietti, tutti parlano di quella partita, che è la più bella della stagione. Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere. Dopo la partita tutti parlano di quella gara per giorni. Giocare il derby è incredibile, i tifosi cantano dall'inizio alla fine".

Chiosa sul grande ritorno in casa Napoli: Kevin De Bruyne metterà finalmente piede in città in queste ore. Il centrocampista belga negli ultimi mesi era tornato in patria per curarsi dopo l’intervento alla coscia e recuperare al meglio, una procedura concordata con il club visto il suo status "speciale" rispetto agli altri compagni. Ma quando si rivedrà in campo? La data cerchiata in rosso da Kevin è quella del weekend del 15 marzo, quando il Napoli se la vedrà col Lecce.