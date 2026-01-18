Milan-Lecce, in ballo il futuro di Camarda. Tare: "Ne parleremo dopo la partita"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato della situazione relativa Francesco Camarda. L'attaccante è infortunato alla spalla ed è incerto il suo futuro al Lecce. Non è da escludere infatti un suo rientro anticipato alla casa madre.

In merito Tare ha dichiarato: "Ne parleremo con loro (il Lecce, ndr) dopo la partita. C'è il buon senso da tutte due le parti e decideremo cosa fare".

Qualche minuto prima il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si era così espresso: "Non ci sono particolari novità. Il ragazzo ha avuto un problema alla spalla, è stato curato dai nostri medici e visitato dai nostri specialisti. Con 20 giorni di riposo, facendo poi terapie conservative, può tornare e ci può dare fino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla".