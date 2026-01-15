Milan, Maignan: "Inizio moscio, bravi a non prendere il secondo. Belle le serate così"

Il portiere del Milan Mike Maignan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro il Como vinta per 1-3 e valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A.

Serata da grande Milan.

"Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Abbiamo iniziato un po' mosci, ma non abbiamo preso il secondo e abbiamo tenuto tutti insieme".

La prova di Rabiot?

"Ha fatto due gol e ha provocato il rigore. Dietro c'è il lavoro, che noi vediamo. Stasera ha fatto molto bene per la squadra, abbiamo fatto tutti bene".

La parata più bella che hai fatto?

"Quella su Da Cunha".

Quanta voglia di Milan ti fanno venire queste serate?

"Sono serate da Milan, questo è bello. Abbiamo sofferto e lasciato tanta energia sul campo, la settimana lavoriamo per arrivare al risultato".