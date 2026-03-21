Nuovo traguardo per Luka Modric: 550 presenze nei Top 5 campionati d'Europa
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Statistica di Opta riguardante Luka Modric. Il croato ha tagliato il traguardo delle 550 presenze nei 5 principali campionati europei. Più di lui solo Antoine Griezmann, a quota 555. Ma a differenza del francese, che ha collezionato tutte queste presenze solamente ne LaLiga, Modric può vantare 127 gettoni nella Premier, 394 ne LaLiga e 29 in Serie A.
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